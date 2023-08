Ibanez vola in Arabia: lo annuncia… Mourinho: “Ora potrai offrire una cena”

Sebbene manchi ancora l'ufficialità, a darla, in un certo senso, è stato con un post su Instagram, José Mourinho, mister proprio della Roma. Lo Special One ha salutato Ibanez scrivendo: "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora potete pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita. Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore".