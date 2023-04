Ibrahimovic pronto a vestire un’altra maglia di Serie A

L'attaccante chiuderà la sua seconda esperienza al Milan al termine della stagione e potrebbe comunque rimanere in Serie A

Ibrahimovic potrebbe cambiare nuovamente casacca, rimanendo comunque in Serie A. Anzi, nelle zone di Milano. Con grande probabilità infatti, Zlatan lascerà il Milan a parametro zero al termine della stagione con un contratto in scadenza. Un accordo che non sarà rinnovato proprio a causa delle precarie condizioni fisiche del 41enne, il quale non ha ancora intenzione di mollare l'osso. Lo svedese sarebbe pronto a sposare il progetto Monza come sua ultima tappa di carriera.

Sono molto remote le possibilità che il Milan rinnovi il contratto di Zlatan, per cui il Monza ci prova. Certo, Ibrahimovic in spogliatoio sarebbe un super colpo di mercato per la squadra di Palladino, la quale potrebbe per la prima volta nella sua storia ambire ad importanti obiettivi.

Dal canto suo, Ibrahimovic ha passato una delle stagioni peggiori della sua carriera. Spesso ai box per infortunio, il 41enne ha segnato solo un gol in stagione per poi infortunarsi nuovamente.