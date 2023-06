Il futuro di Kim è al Bayern Monaco: l’accordo con giocatore e Napoli

Sembra tutto ormai deciso, Kim Min-Jae lascerà il Napoli dopo un solo anno per approdare in una realtà internazionale più importante come il BayernMonaco. Sull'addio De Laurentiis poco ha potuto visto la clausola di rescissione a 50 milioni di euro per club esteri, ma i bavaresi se lo sono guadagnato. Hanno vinto la corsa contro il Manchester United offrendo un contratto quinquennale da oltre 7 milioni di euro l'anno. Alle casse dei partenopei, dunque, dovrebbe entrare una cifra intorno i 58 milioni di euro con l'operazione che sarà "fattibile" a partire dal primo di luglio.