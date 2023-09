Il Manchester United pensa a Kvaratskhelia

"Scarso impegno in allenamento ed in partita" è questa la spiegazione allegata dal ManchesterUnited per la sospensione di Jadon Sancho. L'attaccante è stato oggi allontanato dal resto della squadra con un provvedimento disciplinare e non giocherà sabato contro il Brighton. Il suo futuro in Red Devils è in serio rischio al momento, con il club inglese che ha già pensato al sostituto. Sarà Kvicha Kvaratskhelia, l'attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato dal DailyMail, il georgiano è nel mirino dello United da diverso tempo che attende solo il momento giusto per effettuare l'offensiva decisiva. Ora, con l'esclusione di Sancho, si potrebbe liberare un posto in squadra e il trasferimento diventare realtà. Bisogna capire le intenzioni dell'attaccante e se De Laurentiis sarà disposto a lasciarlo partire la prossima estate a "cifre ragionevoli".