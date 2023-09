Il “Papu” Gomez torna in Serie A, giocherà con il Monza

Clamoroso risvolto di mercato per il Monza, che ha fiutato l'occasione e ingaggerà Alejandro detto il "Papu" Gomez. L'attaccante era svincolato dal Siviglia e ha deciso di tornare in Italia. Il Papu Gomez torna in Lombardia e dopo l'esperienza all'Atalanta firma per i brianzoli un contratto valido fino al prossimo 30 giugno. Il grave infortunio occorso a Caprari, che si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e resterà indisponibile per diversi mesi, ha convinto Adriano Galliani a pescare il jolly dal mercato dei calciatori svincolati, così da dare un'ulteriore opzione a Palladino in avanti. Per l'ex Catania, l'occasione giusta per dimostrare di essere ancora il "Papu" ma oggi torna da campione del mondo.