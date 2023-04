Il Real Madrid non molla Haaland e sogna di ingaggiarlo nel 2024

Una cifra folle, che con grande probabilità il RealMadrid non sarà intenzionato a pagare. Per cui, in caso Benzema dovesse dire addio al termine dell'attuale stagione (contratto in scadenza a giugno 2023), i blancos proveranno a contrattare con il Manchester City. La possibilità che Haaland lasci la Premier League dopo un solo anno è alquanto remota, ma mai dire mai quando ci sono le merengues di mezzo.