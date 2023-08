Il Siviglia dice no a Sergio Ramos: “Non è un opzione e non lo è mai stata”

"L'ha detto il direttore sportivo, l'ha ribadito il vicepresidente e lo ripeterò anch'io: Ramos non è un'opzione per il nostro club e non lo è mai stata" ha chiarito il presidente del Siviglia Pepe Castro. Il numero uno del club spagnolo non ha lasciato spiragli di mercato all'operazione Sergio Ramos, che vedeva il ritorno a Siviglia come una possibilità anche se remota. "Non abbiamo nulla contro di lui, Ramos è un giocatore straordinario ma non si adatta con quello che è il nostro progetto e la nostra squadra" ha detto in conferenza stampa pre Supercoppa Uefa. A questo punto, le possibilità rimangono Arabia Saudita, Mls ed un ambizioso rientro a Madrid. Vedremo.