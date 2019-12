Inter, accelerata decisiva: pronto il colpo a centrocampo

L’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League non ha frenato l’entusiasmo dell’Inter, già al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte ulteriori rinforzi. Nella giornata odierna, come raccolto da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha incontrato il presidente del Verona per parlare di Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 messosi in luce in questa prima parte di stagione. La richiesta del patron scaligero è di 15 milioni di euro, con l’Inter intenzionata a condurre in porto l’affare.

INTER, DUE COLPI PER DIMENTICARE LA CHAMPIONS