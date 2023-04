Inter, nessuno come Onana in questa Champions League

Statistiche incredibili per il portiere dell'Inter, il quale risulta come il migliore in questa Champions League per salvataggi e clean sheet

Incredibile ma vero, Andre Onana spicca come tra i migliori portieri al mondo in questo momento. L'estremo difensore dell'Inter si è reso protagonista di una serie di prestazioni di altissimo livello, come anche testimoniato dai dati riportati da OptaPaolo. Nel corso dell'attuale edizione di Champions League, infatti, il portiere di origini camerunesi è stato il migliore per quanto riguarda salvataggi (39) e clean sheet (6).

I dati non finiscono qui con il portiere dell'Inter che è stato in grado di salvare l'84,8% dei tiri rivolti verso la sua porta. Beh, se i nerazzurri hanno una difesa di ferro un ringraziamento va certamente fatto a Andre Onana. L'estremo difensore risulterà sicuramente fondamentale per il match di ritorno contro il Benfica, come d'altronde lo è stato all'andata.