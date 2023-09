Inter Miami, arriva Suarez

Un trasferimento destinato alla conclusione quello di Luis Suarez all'Inter Miami. L'attaccante ci aveva già provato la scorsa estate a trasferirsi in America e raggiungere l'amico ed ex collega Lionel Messi, venendo bloccato dalle richieste del Gremio, squadra che ne detiene il cartellino. Ma non è finita qui. Perché il club americano ci riproverà di sicuro la prossima sessione di mercato ad ingaggiarlo, come dichiarato dal mister Tata Martino: "Abbiamo avuto contatti con lui fino al 2 agosto, dopo non abbiamo più provato a prenderlo - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa -. È un gran giocatore ma al momento non ci riguarda. Ce ne occuperemo di nuovo quando la stagione sarà finita e il campionato concluso. Nel frattempo, Luis farà del suo meglio al Grêmio e noi faremo del nostro meglio qui".