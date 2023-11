Inter, offerta “pazza” dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez riflette sul futuro. L'attaccante argentino è considerato tra i migliori attaccanti della Serie A in questo momento, ma il rinnovo di contratto con l'Inter stenta ad arrivare. In quest'ottica si sono aperti diversi scenari di mercato per la prossima estate con anche l'Arabia Saudita alla caccia del "Toro". Secondo fonti spagnole, l'Al Ittihad intende approfittare di questo momento di stallo con i nerazzurri per inserirsi nella trattativa e convincere il calciatore a trasferirsi in Medio Oriente. Una possibilità alla quale l'Inter non si opporrebbe di certo, perché il club saudita si presenterebbe a Milano con le tasche piene d'oro ed un assegno da circa 240 milioni di euro per il trasferimento. Una cifra record. Dal punto di vista economico, anche per Lautaro sarebbe pronto un ingaggio da super top player. Al momento si tratta solo di speculazioni, ma l'Arabia c'è.