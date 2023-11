Inter, successo e qualificazione ottenuta a Salisburgo: decide Lautaro Martinez

L’Inter vince con il minimo sforzo in casa del Salisburgo e si qualifica aritmeticamente agli ottavi di finale. Inzaghi sceglie il turnover dall’inizio, tenendo fuori Dimarco, Lautaro Martinez e Barella. Nel primo tempo è il Salisburgo a tenere in mano il possesso di palla, ma senza mai creare pericoli dalle parti di Sommer. L’occasione più grande nel primo tempo arriva sui piedi di Frattesi, che calcia alto un rigore in movimento. Nel secondo tempo l’Inter cambia marcia con gli ingressi di Lautaro Martinez e Barella e al minuto 85’ passa in vantaggio. Barella calcia dal limite, Bidstrup colpisce la palla con il braccio largo all’interno dell’area e per l’arbitro non c’è dubbio: è calcio di rigore. Dal dischetto va Lautaro Martinez, che spiazza Schlager ed esulta sotto il settore ospiti. Da lì la squadra nerazzurra gestisce senza problemi e va anche vicina al raddoppio ancora con il solito Lautaro Martinez. Tra i migliori in campo anche Marcus Thuram, che fino al 90’ lotta, tiene palla, dribbla e con qualità serve i compagni. Nerazzurri qualificati agli ottavi insieme alla Real Sociedad, ma adesso alla ricerca del primo posto nelle ultime due giornate della fase a gironi.