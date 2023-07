Inter, se Onana va via sarà rivoluzione in porta: due gli obiettivi

Continua il calciomercato dell' Inter e dopo l'ufficialità di Frattesi e l'interessamento per Pereyra , i nerazzurri provano a sciogliere un altro nodo fondamentale: quello della porta. Non è una novità infatti che Andre Onana sia entrato nel mirino di top club europei, in particolare del Manchester United, che continua il pressing e potrebbe essere il prossimo a partire. Al verificarsi di questa possibilità il club di Viale della Liberazione ha già il sostituto pronto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , sono diversi i nomi che potrebbero sostituire il camerunese. In primis l'obiettivo di Marotta & co. è Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar dalle ampie prospettive di crescita. Su questo fronte le trattative si sono intensificate nelle ultime ore, segno che l'addio di Onana sembra sempre più probabile.

Ma per Trubin i negoziati sono ancora acerbi e si attende l'addio ufficiale di Onana. In ogni caso, i nerazzurri pensano in grande e puntano a rivoluzionare il reparto da cima a fondo. Insieme al camerunese potrebbe quindi partire anche Samir Handanovic, con l'Inter costretta ad acquisire un nuovo pacchetto di portieri. Tra tutti uno che prende sempre più quotazioni è Yann Sommer, ex obiettivo di mercato e momentaneamente sotto contratto con il Bayern Monaco. Ma in Germania ha deluso, può partire e fare al caso di Simone Inzaghi. 34enne dalla grande esperienza che, in porta, non fa mai male.