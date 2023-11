Inter, senti Alexi Sanchez: “In futuro mi piacerebbe giocare in MLS o Messico”

Tornato all' Inter dopo l'esperienza al Marsiglia , Alexis Sanchez ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. L'attaccante cileno, però, dovrebbe essere in Italia soltanto di passaggio. L'ex Arsenal e Barcellona, infatti, ha parlato a TUDN Mexico e raccontato come gli piacerebbe provare nuove avventura extraeuropee. La Major League Soccer è un campionato che affascina il nerazzurro: "Mi piacerebbe provare anche un'altra cultura, un'altra lingua, vorrei perfezionare il mio inglese, vorrei vivere a Los Angeles, Miami, non lo so, non ho niente di concreto in questo momento: sono concentrato sulla Champions con l'Inter e sto dando il massimo".

FUTURO IN MESSICO? - Oltre alla MLS, Alexis Sanchez non ha chiuso le porte neanche al campionato messicano e, anzi, ha dichiarato di aver già chiesto informazioni: "Mi piacerebbe giocare in Messico, l'altro giorno stavo parlando con un amico, non lo so, attira la mia attenzione, perché ci sono squadre lì che sono appassionate, puntano sul loro club e tutte quelle cose, mi piacerebbe, ma non so quando. Ci sono diversi club che conosco, Pachuca, l'America, mi piace l'America, per i tifosi, per come sono, per la capitale e per quello che mi ha detto anche Diego Valdés".