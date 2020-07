Inter, tracciata la strategia per arrivare a Mandzukic

Mario Mandzukic è l’obiettivo di mercato di tantissime squadre in tutta Europa. Apprezzato per il suo fiuto del gol e l’aggressività, adesso l’Inter di Beppe Marotta delinea la strategia per arrivare all’attaccante.

PROFONDITÀ IN ATTACCO

Antonio Conte richiede maggiore profondità in attacco. In questa direzione va l’estremo tentativo per acquisire Osimhen da parte dei nerazzurri, così come l’arrivo di Eriksen a gennaio, ma non basta. Serve una prima punta di peso che possa far rifiatare Lukaku quando gli impegni infrasettimanali diventano numerosi, in modo da far riposare l’ex Manchester United mantenendo comunque la necessaria prolificità di un grande attaccante nel reparto avanzato. Così ad Appiano Gentile è andata avanti l’idea di fare un tentativo per tesserare l’ex calciatore della Juventus, Mario Mandzukic.

LA STRATEGIA

Dopo lo scatto social che ha fatto impazzire i tifosi bianconeri, Mandzukic questa volta sarebbe pronto ad infiammare i tifosi nerazzurri col suo arrivo a Milano. La strategia di Marotta è già tracciata: proporre all’attaccante croato un contratto biennale col rinnovo condizionato al numero di presenze sul campo, in modo da garantire alla squadra una maggiore lunghezza in panchina, e al giocatore una garanzia di impiego senza perdere quasi nulla sotto l’aspetto economico. Tra le parti fino a questo momento c’è stato qualche sondaggio, ma considerato il buon rapporto che c’è tra Marotta e il giocatore non sono affatto esclusi ribaltoni nelle prossime ore.