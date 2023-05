Juventus, Di Maria non rinnova e dice addio… ecco dove andrà

La Juventus non rinnoverà il contratto di Angel Di Maria. Le parti avevano raggiunto un primo accordo solo qualche settimana fa, ma l'eliminazione dall'Europa League si è rivelata fatale. Ora nei piani dei bianconeri non ci sarebbe più il Fideo, che lascerà Torino da svincolato al termine della stagione. Le intenzioni riguardo il futuro, però, non cambiano. La priorità del calciatore sarebbe comunque quella di rimanere in Europa per almeno un altro anno, prendendo in considerazione le prime candidature. Secondo quanto rivelato dal media spagnolo Relevo, l'argentino avrebbe registrato interesse da parte del Barcellona ma anche dalla Turchia, con il Galatasaray.