Il nuovo dirigente bianconero a lavoro per sistemare la rosa della squadra. Doppio obiettivo: far partire Bonucci e trovare il sostituto.

Cristiano Giuntoli a lavoro per la Juventusche verrà. Il nuovo dirigente dei bianconeri sta cercando le migliori soluzioni possibili per la prossima stagione, e non solo, della Vecchia Signora. In tale ottica una delle primissime vicende da sistemare è il futuro di Leonardo Bonucci che rappresenta, di fatto, un problema, almeno in termini economici di ingaggio.