Juventus, ecco il colpo per la fascia destra che sa fare male… all’Inter

Lui non sa cosa aspettarsi per il proprio futuro, ma qualcuno, forse, ci sta già pensando al suo posto. La Juventus vuole Achraf Hakimi, esterno destro del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Nelle scorse ore alcune dichiarazioni del giocatore facendo capire l’aria di incertezza attorno al suo destino, ma secondo il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora ha le idee chiarissime.

COLPO – In Germania ha fatto vedere cose incredibili e ha raccolto, in maniera indiretta, anche i complimenti della tifoseria juventina colpendo, nella fase a gironi di Champions League, gli eterni rivali del bianconeri dell’Inter a suon di gol. In casa bianconera lo hanno seguito con attenzione e adesso Hakimi è diventato obiettivo concreto tanto che sarebbero già stati avviati dei contatti al fine di capire quali siano i margini per un suo eventuale approdo all’ombra della Mole. La Juventus sogna in grande e i tifosi già lo adorano…