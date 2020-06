Juventus, il colpo grosso che non ti aspetti per l’attacco

Sono ore caldissime in ottica calciomercato in casa Juventus. Si aspetta la svolta per il centrocampo dove lo scambio Arthur-Pjanic parrebbe potersi concretizzare entro il weekend. Ma la Vecchia Signora è a lavoro anche per gli altri reparti ed in modo particolare in attacco dove sono tre, sostanzialmente, i candidati a vestire la maglia bianconera.

Juventus: Jimenez e Milik in lista

Se porta e difesa non necessitano, al momento, grossi cambiamenti. Diverso il discorso legato a centrocampo e attacco. In modo particolare il pacchetto avanzato potrebbe trovarsi a fare i conti con l’assenza di un vero centravanti, specie se Gonzalo Higuain dovesse essere ceduto. Ecco perché la dirigenza bianconera è a lavoro per trovare delle soluzioni valide. Non è certo un segreto che Arek Milik sia seguito da almeno una stagione. In bomber del Napoli è senza dubbio il primo nome nella lista di Fabio Paratici, tuttavia la trattativa col Napoli potrebbe essere complicata. Si parla di contropartite tecniche quali Romero e Bernardeschi ma la possibilità di virare altrove potrebbe poi rivelarsi l’idea migliore. In tal senso, tra i giocatori nel mirino della Juventus spicca anche Raúl Jiménez, del Woverhampton. Anche in questo caso la chiave potrebbero essere le contropartite tecniche con il nome di Rugani molto in auge dato che i Wolves lo avevano già richiesto in passato.

Il nome nuovo: Aubameyang

Ma il nome nuovo, o quasi, è quello del centravanti dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Il gabonese era stato anche sotto i riflettori del Barcellona che poi ha deciso di virare forte su Lautaro Martinez. L’attaccante Gunners, però, potrebbe rimanere tra i nomi cedibili in casa inglese ed è per questo che la Juventus potrebbe anche farci più di un pensierino. L’ex anche di Milan e Borussia Dortmund sarebbe un vero colpo grosso e garantirebbe gol ed esperienza. Esattamente ciò che serve ai bianconeri in questo momento.

PER VEDERE JUVENTUS-LECCE

LE NEWS DI GOSSIP QUI