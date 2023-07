Juventus, per Kessié l’accordo può arrivare nei prossimi giorni

I due club si incontrano per discutere dell'operazione. Tra pochi giorni sapremo se Franck Kessié alla Juventus è possibile o no

Franck Kessié potrebbe tornare in Italia la prossima stagione. Il centrocampista - che ha lasciato il Milan lo scorso luglio - è entrato nel mirino della Juventus, che lo vuole come punto fermo della sua squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la richiesta è arrivata da Massimiliano Allegri in persona il quale vede nell'ivoriano il pezzo mancante per una machina "perfetta". Inoltre il Barcellona vuole liberarsene. A centrocampo la concorrenza è alta e il Barça ha bisogno di vendere. Dunque nei prossimi giorni vi sarà un incontro tra i due club negli Stati Uniti, dove si parlerà dell'operazione e magari si troverà anche un accordo. Il prezzo del cartellino si aggira intorno i 15 milioni di euro.