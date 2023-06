Juventus, per Milik la conferma a una condizione

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora tutto da scrivere. Se fino a pochi giorni fa sembrava ormai certa la separazione tra il polacco e la Juventus - diritto di riscatto a 7 milioni che non convinceva il club - arrivano notizie riguardo un nuovo tentativo dei bianconeri. Si, perché la Vecchia Signora vorrebbe confermare l'attaccante anche per la prossima stagione ma alle proprie condizioni. Per cui, secondo quanto rivelato da Tuttosport, Francesco Calvo e Giovanni Manna avrebbero riaperto i contatti con l'Olympique Marsiglia.