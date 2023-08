Juventus, sfumato Kessié si guarda in casa Bayern Monaco

La Juventus ha necessità di chiudere un colpo a centrocampo. Inizialmente, la richiesta di Massimiliano Allegri era quella di ingaggiare Franck Kessié ma quest'ultimo ha preferito trasferirsi all'Al-Ahli piuttosto che tornare in Italia. Dunque, i bianconeri sfogliano la margherita delle alternative all'ivoriano e guardano in Bundesliga, dove un'opportunità potrebbe presentarsi in casa BayernMonaco. Secondo quanto riportato da SkyAlemania, la Vecchia Signora ha messo nel mirino Leon Goretzka. Il centrocampista appare in rottura col Bayern visti i pochi minuti concessi da titolare e il feeling con Tuchel non sembra essere proprio ai massimi livelli. Cattive sensazioni che non farebbero altro che aiutare un'operazione in uscita, abbassando il prezzo totale della trattativa. Che rimane comunque importante per le casse della Juventus, la quale difficilmente potrà ricorrere a formule quali il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Servono cash.