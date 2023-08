Kessié, per lui niente Juventus: è ad un passo dall’Arabia Saudita

Franck Kessié non tornerà in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona non sta più trattando con la Juventusma con un club saudita, l'Al-Ahli. Lo stesso calciatore pare abbia detto di "si" ad un contratto faraonico (cifre intorno i 20 milioni di euro netti l'anno) che lo legherebbe all'Arabia per le prossime tre stagioni. Tutto fa presagire che l'accordo sia ad un passo e che l'ufficialità potrebbe presto arrivare. Manca solo l'intesa riguardo la parte fissa del cartellino, con il Barça che chiede non meno di 20 milioni di euro mentre i sauditi arrivano fino a 15.