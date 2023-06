Alcuni possibili nomi di interesse per la Juventus sul mercato per quanto riguarda le corsie esterne.

Una stagione ormai alle spalle e un'altra che a breve inizierà e che, almeno in chiave mercato, pare essere già cominciata. La Juventussi muove per sistemare la rosa da mettere a disposizione di mister Allegri per l'anno prossimo con il chiaro intento di non sbagliare e ritornare ai vertici per lottare per lo scudetto.