Juventus, un centrocampista verso l’Inghilterra

Dopo aver piazzato il colpo Kulusevki, la Juventus si sta concentrando sul fronte uscite. Oltre a quella di Daniele Rugani, nel mercato di gennaio potrebbe registrarsi anche la partenza di Emre Can. Il centrocampista tedesco, fin qui, ha trovato pochissimo spazio con il tecnico Maurizio Sarri e su di lui avrebbero messo gli occhi diversi club. In particolare, in questi giorni sarebbe aumentato il pressing del Manchester United, alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica del campo.