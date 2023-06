Kessié, prima cessione per il Barcellona: in ballo 30 milioni

Il centrocampista Franck Kessié sarebbe il primo ad essere ceduto per il Barcellona quest’estate

Ad aprire il capitolo cessioni del Barcellona quest’estate, sarebbe il centrocampista Franck Kessié. In presenza di un’offerta cospicua, secondo quanto riportato da Sport, il calciatore ivoriano darebbe l’ok per la cessione. Sebbene l’agente dell’ex Milan, George Atangana, abbia negato che queste siano le vere intenzioni del classe ’96, a confermare la sua partenza è lo stesso allenatore Xavi Hernández. L’intenzione del Barça sarebbe quella di recuperare almeno 30 milioni di euro, dalla cessione del talentuoso ventiseienne. Sebbene non vi sia ancora un’offerta ufficiale, vi sono dei club che hanno già avanzato il proprio interesse, prima fra tutti l’Inter, il Liverpool e il Tottenham.