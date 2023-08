La Turchia chiama Sergio Ramos: Galatasaray e Besiktas in pole

Sergio Ramos potrebbe rimanere in Europa, ma fuori dal calcio che conta. Il difensore rimasto svincolato dal Psg dallo scorso luglio è alla ricerca di una nuova collocazione e potrebbe finire in Turchia. Già nei giorni scorsi ha preso voce il possibile interessamento del Galatasaray, confermato da Fanatik, che annuncia l'entrata in scena anche del Besiktas. I due club turchi sarebbero al testa a testa per aggiudicarselo, mentre non sono ancora note le sue intenzioni. Tramontata l'opzione rientro a Siviglia e visto che il calciatore non è convinto della possibilità Arabia, quella della Süper Lig appare oggi la scelta più ovvia per il proseguo della sua carriera.