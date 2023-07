L’Arabia Saudita tenta Bernardo Silva: triplicato l’ingaggio del City

Il futuro di Bernardo Silva al ManchesterCity è ancora incerto. Il calciatore, dopo esser stato tra i protagonisti della vittoria del treble, è entrato di diritto nella lista di mercato dei top club europei. Ma non solo, anche l'Arabia Saudita l'ha messo in pole tra i profili da ingaggiare in questa sessione. Infatti, seppur abbia già registrato interesse da parte di Barcellona e Psg, la vera grande offerta che stuzzica il lusitano è proprio quella della Saudi Pro League. Una proposta che, secondo quanto riportato da Daily Star, andrebbe a triplicare l'attuale ingaggio che percepisce a Manchester portandolo ad un totale di 40 milioni di euro l'anno.