Lautaro Martinez, parla l’agente: “Ha tante offerte, ma lui vuole solo l’Inter”

L'agente del Toro ha confermato: "Vuole rimanere in nerazzurro. Quando gli presento altre offerte mi dice sempre: "Inter Ale, Inter..."

Lautaro Martinez cuore nerazzurro. Nonostante preferisca guardare sul breve termine, come più volte ha affermato lui stesso, l'attaccante ha già le idee chiare anche riguardo il futuro: non vuole lasciare l' Inter , vuole rimanere a Milano e continuare a vincere. L'ultima conferma arriva da Alejandro Camano, agente del Toro, che si è così espresso riguardo il suo futuro.

TENTAZIONI: L'agente ha parlato di diverse offerte arrivate sul tavolo dell'attaccante, incline a rifiutarle per rimanere nerazzurro. "L’Arabia - ha detto Alejandro Camano - è un mercato ricco di tentazioni, Lautaro ha avuto tante proposte ma non solo da lì. Quando lo informo di tutte queste possibilità lui mi ripete "Inter Ale, Inter...". La conferma arriva quindi dall'agente, con Lautaro Martinez che ha solo una squadra in mente al momento. L'Inter ormai è la sua casa e lui è il padrone, manca solo il rinnovo: "L’affinità con tifosi e società è totale, il prolungamento del contratto può arrivare presto...".