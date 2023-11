Leeds, Gnonto vuole partire a gennaio: sirene dalla Serie A

La Lazio è la società più interessata, ma il Leeds sembra valutare solo una cessione a titolo definitivo e per non meno di 20 milioni. Una richiesta elevata per il mercato di gennaio e in particolare per un club che in estate ha già investito tanto in particolare nel settore degli esterni offensivi. Gnonto è però gradito a Maurizio Sarri, che lo vedrebbe come un rinforzo adatto per la seconda parte di stagione, in particolare qualora la Lazio proseguisse la marcia in Champions League.