L’ex Juventus Toni sicuro: “Non avrei mai scambiato Vlahovic…”

Nonostante le tanti voci e la trattativa con il Chelsea, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus. Il serbo, autore di quattro gol in sei partite di Serie A, sta provando a recuperare per il derby contro il Torino, in programma sabato 7 ottobre all'Allianz Stadium. Intanto, Luca Toni boccia lo scambio, poi saltato, che avrebbe portato il classe 2000 in Inghilterra e Romelu Lukaku alla Juventus.