Juventus, Dusan Vlahovic nella storia del club: il dato

Protagonista assoluto nel 3-1 della Juventus ai danni della Lazio, Dusan Vlahovic ha raggiunto un record storico per il club bianconero. Secondo i dati raccolti da Opta infatti, l'attaccante serbo è diventato il primo calciatore nella storia della Juventus a riuscire a segnare almeno 4 reti nelle prime 4 giornate per due anni consecutivi.

Un dato singolare, che mette in evidenza il grande avvio di stagione di Dusan Vlahovic, attaccante che sta prendendo per mano la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria sulla Lazio, sale a quota 10 punti in Serie A.