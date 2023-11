Liverpool, deciso il futuro di Mohamed Salah per gennaio

No, Mohamed Salah non lascerà il Liverpool il prossimo inverno. L'attaccante è stato ad un passo dall'approdare in Arabia Saudita lo scorso agosto, con le operazioni che si sono concluse con un nulla di fatto ed un "arrivederci". Saluto che era rivolto proprio alla sessione di mercato di gennaio nella quale però, secondo FootballInsider.com, non si farà nulla. Il rifiuto di contrattazione arriva direttamente dal club inglese che, secondo la fonte, non ha alcuna intenzione di vendere il suo miglior attaccante a stagione in corso. Qualunque sia la proposta dell'offerente. Perché Salah non vede l'ora di raggiungere l'Arabia Saudita, un paese che lo affascina molto. Allo stesso modo in cui gli fanno brillare gli occhi la quantità di zeri che saranno aggiunti al suo contratto stagionale. Era disposto ad andarsene già ad agosto ed anche ora, a gennaio, ma per Klopp è troppo importante.