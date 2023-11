Liverpool, il post Salah è un giovane talento dal valore di 80 milioni

La fine di un'era e l'alba di una nuova per il Liverpool , che si appresta ad adottare il cambio generazionale della propria squadra. Ultimo ma non per importanza sarà Mohamed Salah a lasciare il club inglese, già pronto a sposare la causa dell'Arabia Saudita. Per occupare il posto dell'egiziano, i Reds stanno pensando di rivolgersi ad un super talento del calcio tedesco: Florian Wirtz .

MERCATO: Operazione complicata che costringerà il club inglese a fare più di uno sforzo dal punto di vista economico. Perché l'avvio di stagione di Florian Wirtz è di altissimo livello (10 partite, 3 gol e 4 assist in campionato) e il Bayer Leverkusen non vuole liberarsene facilmente. È il cuore pulsante della squadra allenata da Xabi Alonso, sia in fase di costruzione che realizzati. Secondo quanto riportato da Daily Star, per il talento tedesco il Liverpool dovrà mettere sul piatto una cifra non inferiore ad 80 milioni di euro, quello che è il reale valore di mercato del trequartista in questo momento di grande forma. Inoltre, su Wirtz c'è anche la spietata concorrenza di Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea che lo osservano da mesi ormai.