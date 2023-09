Liverpool, Salah è già a Jeddah. Si attende solo l’ufficialità del trasferimento

MohamedSalah lascia il Liverpool e presto sarà un nuovo calciatore dell'Al Ittihad. La conferma arriva direttamente dal portale Okaz, secondo cui l'attaccante egiziano ha lasciato Londra e si è recato in Arabia Saudita tramite il proprio jet privato. Trovano quindi conferma le voci di mercato che vedevano un rilancio "astronomico" da parte del club saudita, pronto a versare oltre 200 milioni di sterline nelle casse dei Reds per aggiudicarsi subito l'attaccante. Così, anche Klopp ha deciso di lasciare partire la stella. Momo è quindi arrivato a Jeddah nella giornata di venerdì 1 settembre e si è poi recato al Prince Abdullah Al-Faisal Stadium per assistere alla sfida contro l'Al-Hilal, persa per 3-4. Secondo la fonte, l'esordio dovrebbe arrivare giovedì 14 settembre contro l'Al-Okhdood Club.