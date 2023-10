Liverpool, Salah verso l’Arabia. Individuato il sostituto dalla… Germania

IL SOSTITUTO: L'indiscrezione arriva e prende consensi direttamente da un media inglese, il SundayMirror. Secondo la fonte, in caso d'addio dell'egiziano il Liverpool si riverserà su Leroy Sané del Bayern Monaco. Ora le intenzioni di "Momo" non sono ancora note. Il tutto dovrebbe essere posticipato per la prossima sessione estiva di calciomercato, con i reds che avranno quindi la possibilità sotto ogni punto di vista di sostituirlo in vista della nuova stagione. Ricordiamo che qualche mese fa l'Al Ittihad era arrivato ad offrire oltre 200 milioni per il trasferimento di Salah e la loro posizione potrebbe non cambiare anche per il 2024. Addirittura, secondo diverse voci si potrebbe anticipare per la sessione invernale e concludere tutto a gennaio. Ma prima bisogna capire come fare per Sané...