Luis Diaz, la confessione del padre: “Ecco dove sogna di giocare mio figlio”

Il padre del colombiano, tornato a casa dopo il rilascio, ha svelato la squadra in cui sogna di giocare l'attaccante del Liverpool

Dopo 13 giorni di prigionia, Luis Diaz ha potuto riabbracciare il padre che era stato rapito dall'Esercito di Liberazione Nazionale. L'attaccante del Liverpool, ora, è tornato in Nazionale e ha contribuito alla vittoria della Colombia contro il Brasile con una doppietta. Il padre, sugli spalti del Roberto Melendez Metropolitan Stadium, si è emoziato ai gol del figlio. Intervistato da Win Sports TV, Luis Manuel Díaz ha parlato del figlio e della squadra in cui sogna di giocare. Ecco le sue parole: "Finora lui (Luis) non mi ha detto nulla del Barcellona, ​​ma è vero che Luis è tifoso del Barcellona e sarebbe il suo sogno arrivarci".