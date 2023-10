Lukaku è già leader alla Roma, ma dall’Arabia Saudita sono pronti a riprovarci

Romelu Lukaku è scatenato: il belga ha già segnato sette reti in otto partite con la Roma di José Mourinho. Dopo un'estate travagliata, l'attaccante in prestito dal Chelsea sta vivendo un grande avvio di stagione. Per acquistarlo a titolo definitivo serviranno 40 milioni di euro la prossima estate. Il club inglese non vuole fare ulteriori sconti e i giallorossi dovranno fare un importante sforzo economico per acquistarlo a titolo definitivo. Intanto, i club arabi sono sempre vigili. L'Al Hilal ha pronta un'importante offerta per convincerlo ad accettare il trasferimento in Saudi Pro League. La palla, poi, passerà a Romelu Lukaku.