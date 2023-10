Roma, Lukaku sul mercato: “Potevo esplodere, ma ho trovato la concentrazione”

Intervenuto dal ritiro del Belgio in conferenza stampa, Romelu Lukaku ha parlato della sua tormentata estate di calciomercato. Rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter, proprio il club nerazzurro sembrava averlo in pugno per il terzo ritorno. Tuttavia, l'inserimento della Juventus (poi andato a vuoto) complicò i piani dell'Inter, che fu costretta a ritirarsi dalla corsa all'attaccante belga. Dopo tanti spiragli verso l'Arabia Saudita, alla fine il calciatore con un passato al Manchester United è ripartito dalla Roma di José Mourinho, club con cui ha approcciato alla grande la stagione segnando già 7 gol in otto presenze. Sulla controversa estate passata, Lukaku ha ammesso in conferenza stampa: "La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l'estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma".