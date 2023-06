Lukaku e un top all’Inter: Chelsea pronto a fare pazzie per Onana

Il crocevia Milano-Londra è caldo, bollente. Perché i blues vorrebbero ad ogni costo Andre Onana, mentre l’Inter non ha ancora le idee chiare. Tenere in rosa uno dei portieri più forti d'Europa o lasciarlo partire per una maxi offerta? Così, secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea avrebbe aggiunto nella trattativa anche i profili di Romelu Lukaku e… Kalidou Koulibaly. Due non male, che alzerebbero il tasso tecnico della squadra di Simone Inzaghi e sarebbero certamente utili per la corsa alla prossima Champions League.