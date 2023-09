Lukaku, l’entourage rivela: “Trattativa sbloccata solo grazie ai club sauditi”

Tutto si è risolto per il meglio per Romelu Lukaku, che con l'entrata in scena della Roma ha fatto ritorno in Italia. Ma la situazione non era mai stata così complicata per l'attaccante. Dopo l'uscita di scena dell'Inter, infastidita dai contatti che l'attaccante intratteneva con la Juventus, per Big Rom vi erano solo i club sauditi come unica e vera strada percorribile. Eppure, è grazie a quest'ultimi se alla fine è arrivato a vestire giallorosso: "È stata una trattativa molto complicata con il Chelsea, che prima voleva vendere Romelu a titolo definitivo - ha dichiarato Sébastien Ledur, entourage di Lukaku -. I veri cambiamenti sono arrivati solo con l'entrata in scena dei club sauditi. Questi hanno alzato la posta in gioco e il Chelsea ha aperto anche al prestito. Dovevano decidere in fretta e hanno optato per la Roma, anche perché Romelu voleva rimanere in Europa" ha concluso ai microfoni di RTL.