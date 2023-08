Manchester City, Bernardo Silva verso il rinnovo fino al 2026

Bernardo Silva non lascerà Manchester quest'estate e forse nemmeno la prossima. L'attaccante è stato spesso accostato al Barcellona, sua destinazione preferita secondo diverse fonti spagnole, ma la trattativa non è mai veramente entrata in corso d'opera. Dunque niente trasferimento. Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK, il lusitano opterà per la permanenza al ManchesterCity con annesso prolungamento di un anno. Così, si legherebbe alla squadra campione d'Europa fino a giugno 2026 posticipando l'attuale scadenza segnata al 2025 di una stagione. In precedenza aveva dato l'ultimatum al Barça, non colta.