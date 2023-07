Manchester City, il possibile sostituto di Bernardo Silva arriva dall’Italia

Terremoto in casa Manchester City . Dopo aver perso Gundogan e Mahrez, il club inglese potrebbe esser costretto a dire addio anche a Bernardo Silva . L'uomo della Champions. L'attaccante è entrato nel mirino del Psg da diverse settimane ormai e il ritorno in Francia appare come una delle sue priorità, pronto a raccogliere l'eredità di Lionel Messi. Ma non c'è da preoccuparsi per Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb , i citizens hanno già trovato il possibile sostituto in caso di partenza: si tratta di Nicolò Barella, centrocampista e simbolo dell'Inter.

Premettiamo che ancora non vi sono stati contatti tra i due club, per il quale si attende prima la cessione di Bernardo Silva. L'idea Nicolò Barella appare come molto ambiziosa per il Manchester City, visto che l'Inter valuta il centrocampista a peso d'oro: è un incedibile, non parte a meno di un'offerta a tripla cifra, più di 100 milioni di euro. Una spesa forse insostenibile per i citizens quest'estate, visto che gran parte della liquidità a disposizione sarà impiegata nell'operazione Gvardiol. Ma in futuro, mai dire mai.