Manchester City, si punta un giocatore del Real Madrid: pronta l’offerta

Il Manchester City di Pep Guardiola vuole ripetere la grande stagione scorsa, culminata con la vittoria del treble. Per questo motivo, l'allenatore spagnolo ha in mente un colpo che possa migliorare la squadra già a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Citizens puntano Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, rappresenta una grande opportunità per il Manchester City, che ha pronta un'offerta da 15 milioni di euro. L'ex Bayern Monaco non è più centrale negli schermi di Carlo Ancelotti e potrebbe meditare l'addio al Real Madrid sei mesi prima della scadenza del contratto.