Manchester United, al via la rivoluzione. Oltre 10 giocatori verso l’addio

RIVOLUZIONE: L'indiscrezione arriva direttamente da oltremanica, dal noto quotidiano inglese Daily Star. Secondo quest'ultimo, il Manchester United si riformerà ancora sotto la guida di Erik Ten Hag e dall'olandese otterrà le linee guida per agire sul mercato. Il primo a partire, sembra ormai scontato, sarà Jadon Sancho che con l'allenatore non nutre buoni rapporti. È stato messo fuori rosa per il suo comportamento e la sua cessione sembra ormai cosa già fatta per gennaio. Non c'è possibilità di dietrofront. Di recente si è inoltre parlato molto di Raphael Varane, scivolato nelle gerarchie e spesso rilegato in panchina. Su di lui c'è il Bayern Monaco, ma anche dall'Italia sono arrivati sondaggi. Può salutare i Red Devils dopo un avventura da più bassi che alti. Al momento non sono noti gli altri nomi, ciò che è certo è che in diversi saluteranno Manchester.