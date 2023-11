Manchester United, nel mirino un pupillo del Brighton di De Zerbi

IlManchesterUnited spera di mettersi alle spalle questa tremenda prima parte di stagione usufruendo della sessione invernale di calciomercato. La squadra di Ten Hag non gira seppur le individualità siano importanti. Ora bisogna svoltare. Per farlo i red devils hanno messo nel mirino un pupillo del Brighton di De Zerbi, il quale viene visto come il bocciolo d'oro capace di risolvere tutti i problemi. Si tratta di Evan Ferguson, attaccante classe 2004 già a quota cinque gol in undici partite di Premier League. Secondo FootballInsider.com, lo United farà un tentativo a gennaio nonostante il calciatore abbia di recente rinnovato fino al 2029. L'intenzione non è quella di lasciare i Seagulls ma mai dire mai. D'altronde, come riporta la stessa fonte, sono diverse le società inglesi e non che hanno già bussato alla porta del Brighton per il talento e un addio non è da escludere a priori.