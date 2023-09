Manchester United, Onana delude. Sul mercato per un altro portiere top

Male, malissimo l'avvio di stagione di Andre Onana con il ManchesterUnited. Il portiere è tornato quello incostante ed insicuro dell'Ajax, ben lontano parente di quello visto la scorsa stagione all'Inter. Ora i suoi errori (e le papere) cominciano a pesare nel bilancio complessivo del club, che pensa al male minore: una cessione. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, i Red Devils stanno sondando il terreno per un altro portiere top da ingaggiare il prossimo inverno. Si tratta di Jan Oblak, estremo difensore dell'Atletico Madrid che grazie ad una clausola può lasciare il club spagnolo in qualunque momento. C'è da capire a quale cifra, ma che sia gennaio o agosto il trasferimento è possibile. Ora tutto torna nelle mani di Onana, che con la pressione addosso dovrà mostrare a tutti di che pasta è fatto. La conseguenza è catastrofica, sia per club che portiere, che si andrebbero a sperare dopo solo pochi mesi e 52 milioni e mezzo di euro più bonus.