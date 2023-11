Manchester United, pazza idea per un ex Inter: l’indiscrezione dall’Inghilterra

I Red Devils hanno messo nel mirino un ex giocatore dell'Inter: pronta una pazza idea per portarlo in Inghilterra a gennaio

PAZZA IDEA PER GENNAIO - Il Manchester United vuole Gabigol. Sarebbe lui, infatti, l'attaccante identificato per risolvere i problemi offensivi della squadra inglese. Secondo quanto riportato dal The Mirror, Erik Ten Hag avrebbe chiesto il calciatore in prestito fino a giugno. Il Flamengo avrebbe aperto alla possibilità, ma avrebbe chiesto in cambio Antony. Il brasiliano, che sta faticando molto in Premier League, sarebbe sacrificabile dal Manchester United. La volontà dell'ex Ajax, però, sarà decisiva.