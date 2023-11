Manchester United, pronta offerta monstre per Griezmann: l’indiscrezione

Il Manchester United ha messo nel mirino Antoine Griezmann. L'attaccante francese sta vivendo una grande stagione con la maglia dell'Atletico Madrid - otto gol in dodici partite ne LaLiga - e sarebbe il principale obiettivo dei Red Devils per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da El National, il club inglese vorrebbe mettere sul tavolo un'offerta da 21 milioni di euro a stagione per convincerlo ad accettare la destinazione. Erik Ten Hag vorrebbe puntare sul classe 1991 come leader del reparto offensivo. Il francese ha un contratto con l'Atletico Madrid di Simeone fino al 30 giugno 2026, quindi servirà anche una ricca proposta per far vacillare i Colchoneros.