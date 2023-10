Manchester United, Sancho verso l’addio. Due top club alla finestra

Situazione delicata in casa Manchester United , con Jadon Sancho sempre più vicino all'addio. Tra club e calciatore non vi è più un rapporto sano, colpa della lite avvenuta pochi mesi fa con Erik Ten Hag che decise di metterlo fuori rosa. L'inglese è quindi stato allontanato dalla squadra ed ora la soluzione appare drastica e necessaria: saluti a gennaio, nella speranza del club di ricavarci il più e possibile dalla cessione. Ed in quest'ottica si aggiunge l'interesse di due top club europei, Juventus e Barcellona.

A GENNAIO: Perché si dica quel che si vuole ma il talento di Jadon Sancho non si discute. Lo ricordano tutti il calciatore che fece faville a Dortmund, per poi fallire miseramente a Manchester. Dunque secondo quanto riportato da Mirror, la speranza è quella di trovare una nuova piazza che lo faccia tornare quello di un tempo. Come detto in precedenza, due sono i club che maggiormente si sono interessati all'inglese: Juventus e Barcellona. I bianconeri sono a caccia di un esterno offensivo d'attacco con richieste d'ingaggio non eccessivamente elevate. Inoltre visto il fallimento con l'operazione Berardi, Jadon sarebbe un'ottima possibilità per la fascia destra. Ma tutto dipende dalla richieste economiche dei red devils, con anche il Barça che ha le mani legate in quest'ottica.